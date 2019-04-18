Son moda ‘Hollywood Gülüşü'

Efe Kaya, son zamanlarda Hollywood gülüşün moda olduğunu söyledi.

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, “İnsanoğlunun gülüşünü güzelleştirme isteği ilk çağlara dayanır. Zenginliğin ifadesi altın dişler dişlerin üzerine uygulanan çeşitli değerli taşlar eski çağlarda kraliyet ailelerinde, saraylarda çok yaygın olarak görülmektedir. Gülüş tasarımı sanılanın aksine yeni bir olgu değil aksine insanlık var olduğundan beri olan bir kavramdır. Sadece şekil değiştirip modaya ayak uydurmuştur. Değişen yaşam koşulları ve moda trendleri şaşalı ve abartılı altın dişlerin yerini doğal görünen seramik dişlere bırakmıştır” dedi.

Hollywood kelimesinin gülüş modası ile ilişkilendirilmesinin başlangıç noktasının öz çekimin hayatımıza girmesi ile olduğunu ifade eden Kaya, “İnsanların sadece yüzlerini içeren bu fotoğraflar yüzdeki tüm kusurların gözler önüne serilmesine neden olmuştur. Eski raflarda bulunan tozlu albümlerin yerini kolay ulaşılan akıllı telefonların fotoğraf galerisine bırakması ile birlikte insanlar kendilerine sürekli bakar olmuşlarıdır. Öz çekimde dişlerin daha ön planda gözükmesi ile birlikte daha hacimli ve beyaz dişler gülüş modası haline gelmiştir. Gülüş tasarımının estetik prensipleri birçok kavramı barındırmasına rağmen en önemli üç kuralı dişlerin görünen hacmi, rengi ve ön iki dişin konumudur” diye konuştu.

“Ön dişler estetiğin merkezidir”

Ön iki dişin konumunun estetik algıyı belirlediğini kaydeden Kaya, “Ön dişlerin kısalması insan yüzüne yaşlı bir ifade verirken diğer dişlerden bir miktar uzun olması genç dinamik bir ifade verecektir. Kişinin yüzüne uygun belirlenen beyaz hacim ve doğal bir beyazlık gülüş tasarımının olmazsa olmazlarıdır. Gülme eylemi farkında olunmasa da insanlar için büyük bir ihtiyaçtır. Gülmek mutluluğu ifade eder. Gülmenin insan ruh haline olumlu etkisi son derece yüksektir. İnsanlar birbirleri ile her saniye beden dili ile iletişim halinde olduklarından dolayı mutlu bir insan çevresine de mutluluğu yayacaktır. Bu yüzden insanlar gülmekten kaçmamalıdırlar. Gülmelerine engel olan ne varsa hayatından çıkarmalıdırlar. İnsanların dikkatini cezbeden, ilgisini çeken, bakma ihtiyacı hissettiği yer ışık alanlarıdır. Gözler ve dişler insan yüzünün ışık kaynaklarıdır. Bu durum ve artan estetik algı ile birlikte kliniklere gülüş tasarımı yaptırmak istiyorum diye gelen hasta sayısını artırmıştır. Hastanın ağız sağlığı ne aşamada olur ise olsun gülüş tasarımı uygulanabilir. Unutulmaması gereken en önemli konu iyi bir estetik ancak ve ancak sağlıklı bir ağıza uygulanır. Gülüş tasarımı öncesi hastaların sağlıklı çürüksüz dişlere ve sağlık diş etlerine sahip olması temel şarttır” açıklamalarında bulundu.