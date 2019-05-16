Son zamanların en trend işlemi Hollywood yanağı

Dr. Atilla Fesli, Hollywood yanağı estetiği hakkında bilgiler verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Atilla Fesli, “Yüz şekli güzellik ve çekiciliğin en önemli kriterlerinden biridir. Altın orandaki en önemli kriterlerden biri de çene ve yanakların üçgen oluşturmasıdır. Böylelikle yüz daha genç, daha çekici ve estetik durur. Yanak estetiği veya teknik ismi ile “Hollywood Yanağı” yüz konturunun köşeli ve yanaktaki yağ yastıklarının fazla olduğu yüzlerde yapılan üçgenleştirme işlemidir.. ABD'de özellikle Hollywood yıldızlarının birçoğunun yaptırdığı bu operasyonun literatürdeki ismi Bichektomy olarak da geçer” dedi.

Hollywood yanağı operasyonunun yüzün dışında hiçbir iz bırakmadan sadece ağız içinden 1 cm'lik bir kesi ile yanaktaki fazla yağ yastıklarının çıkarılması ile gerçekleştiğini ifade eden Dr. Fesli, “Lokal anestezi altında yapılabilen ve yaklaşık 30 dk. süren son derece konforlu bir operasyondur. Basit gibi görünen bu operasyonda plastik cerrahın bu konudaki deneyimi kritik önem taşır. Alınacak yağ miktarı kişinin yüz şekline göre belirlenmelidir. Çene/yanak üçgeninin kişiye özel oluşturulması ve operasyon sonrası ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi plastik cerrahın bu konudaki tecrübesi ile doğru orantılıdır. En önemlisi de bu operasyonun daha çok genç bayanlarda harika sonuçlar vermesidir. 20-30 yaş grubu, genetik olarak yanakları sarkık duran veya yanakları aşırı dikdörtgen/yuvarlak olan bayanların yaşları olduğundan büyük görünür ve sürekli bir yorgun ifade ile gezmek durumunda kalırlar. Bu yağ yastıkları kişiyi en ufak bir stres, üzüntü ve yorgunlukta olduğundan da daha bitkin gösterir. Sonuç olarak Hollywood Yanağı ile genç hastalarım kendi yaşlarına geri döndüğü gibi son derece çekici ve estetik bir yüz hattına da sahip olabiliyorlar” diye konuştu.

Ağız içinde yanak bölgesinde ufak dikişlerin olduğundan ilk gün sıvı gıdaların tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Fesli, “Sonraki gün yavaş yavaş normal gıdaya geçilebilir. İlk 3 gün mutlaka ağız içi gargara ile dikişleri temiz tutmak gerekli. Zaten dikişlerin olduğu bölge hemen hemen hiç acımamakla birlikte hastalar bazen dikiş olduğunu bile unuturlar ve bu dikişler birkaç gün içinde kendiliğinden erir. Yanak bölgesindeki çok hafif hassasiyet de yine birkaç gün içinde kaybolur. Hastalarımız ayni gün bile işine dönebilirler. Yanağın asıl görüntüsü 4 hafta içinde ortaya çıkmaya başlar” açıklamalarında bulundu.