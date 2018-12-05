Sosyal Hizmetler öğrencileri engelli kardeşlerini unutmadı

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü 3'ncü sınıf öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli kardeşleri için bir program düzenledi.

Efkan Ala Kültür Evinde düzenlenen program engelli bir öğrencinin yazdığı mektup okunarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Oltu Belediye Başkanı vekili Osman Coşkun, Engelliler Haftası münasebetiyle duygu yüklü bir konuşma yaptı.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Coşkun, “Yaşadığımız hayat içerisinde hepimiz birer engelli olma adayıyız. Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum.” dedi.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aslan Gülcü ise yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerle engellilerin sorunlarının konuşulmasının ve farkındalık oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Bu arada Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Elif Aytaç, kaymakamlık ve belediyenin engelli vatandaşlar için yaptığı hizmetleri anlattı.

Yusuf Ziyabey Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sevda Kaplan da, engelli öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri, engelli çocuklarla birlikte işaret diliyle şarkı söylediler. Çocukların oynadığı yağ satarım bal satarım, sandalye kapma gibi oyunlar oynanırken bir tarafta da engelli öğrenciler turşu kurup, derslerde yapmış oldukları resimleri sergilediler. Program, hep birlikte müzik eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.