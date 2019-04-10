Doç. Dr. Rıdvan Üney, sosyal medya bağımlılığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Rıdvan Üney internetin günlük yaşama girmesiyle her şeyin farklılaştığını ifade ederek ”Artık her türlü bilgiye ya da eğlenceye daha çabuk ulaşıyoruz. Özellikle akıllı telefonlar ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu durum ilginç bir hal aldı. Bununla birlikte hayatımıza sosyal medya girdi. Sosyal medya; bilgisayar veya akıllı telefon kullanan kişilerin, internet üzerinden oluşturabilecekleri her türlü yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi ve paylaşımı sağlayan web siteleridir. Dünyada her 5 kişiden 2'si internet kullanırken ülkemizde her iki kişiden birisi internet kullanmaktadır. Gene dünyada her 3 kişiden birinin sosyal medya hesabi varken ülkemizde her iki kişiden birinin sosyal medya hesabı bulunmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Üney sosyal medya bağımlılığını gösteren unsurları şöyle sıraladı:

“Günde bir saatten daha fazla zamanınızı sosyal medyada geçirme

Sürekli sosyal medya sayfasını güncellemek ve kontrol etme

Aşırı paylaşım yapma

Sosyal medyayla ilgilenmekten dolayı aile ve arkadaş ilişkilerinde zedelenme

İş veya okul performansında düşme

Sosyal medyada geçirilen zamanı azaltmaya çalışmaya rağmen başaramama.

Sosyal medyada arkadaş/takipçi sayısını artırmak için aşırı çabalama

Sosyal medyayla ilgilenmekten dolayı uyku zamanında azalma”

Sosyal medya bağımlılığı tedavi açısından oldukça fazla güçlük içerdiğini belirten Üney, sosyal medya bağımlılığında önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

“Kişi bunun bir sorun olduğunu fark etmeli. Bunun en kolay yolu gün içerisinde geçirdiği zamanı not etmektir.

Sosyal medya bildirimlerinin sessiz moda alın.

Telefonda ana ekranda sosyal medya bildirimlerinin görünürlüğünü kapatın.

Gün içerisinde sosyal medyaya bakma zamanını belirleyin. Bu günde 30 dakikayı geçmemeli. Öğle 15 dakika, gece 15 dakika olabilir. Ve süre dolduğunda mutlaka kapatın.

Birileriyle iletişimi yazılı olarak değil, sözel olarak yapın. Yani birisiyle konuşmanız gereken bir şey varsa telefon açın ya da yüz yüze görüşün.

Spor, kitap okumak gibi beğeneceğiniz aktivitelere zaman ayırın.

Arkadaş görüşmelerinizi sıklaştırın.

Bunlara rağmen çözüm bulamadıysanız, Psikiyatrist ya da bir klinik psikologdan yardım alın.”