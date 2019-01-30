Sosyal medyadaki pürüzsüz cilt hikayesine kanmayın

Ezgi Karavelioğlu, sosyal medyada ki pürüzsüz cilt hikayelerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ezgi Karavelioğlu, “Son yıllarda sosyal medya kullanımının artışı ile güzellik algısı daha da önem kazandı. Özellikle fenomen instagram kullanıcılarının kusursuz burunları, aydınlık gözaltları, dolgun dudakları mevcut. Ayrıca pürüzsüz cilde sahip olmaları da diğer kullanıcıların makyaj ve filtre kullanımlarını artırıyor. Bu nokta da ise önemli bir detayı kaçırıyorlar. Aslında ekranda yansıttıkları güzellik ve aldıkları beğeni sayıları gerçek değil sanal. Bu sanal güzelliği gerçeğe dönüştürmek ise biz doktorlara kalıyor. Kısa süre de ağrısız, acısız birçok yöntemle aslında sahip olmak istedikleri yüze kavuşuyor hastalarımız” dedi.

Karavelioğlu, kişiye özel tedavi planları hakkında şu bilgileri verdi:

“Bahsi geçen konu estetik operasyonlar değil, sadece kişinin güzelliğinin ortaya çıkarılması. Bu da hastalarımızın gençken ve güzelken ciltlerine ve bedenlerine iyi bakmalarıyla olur. Özellikle cildimizi temiz tutmalıyız. Mutlaka her gece makyajımızı temizleyip uygun nemlendirici ürünle nemlendirmeliyiz. Ayrıca 25 yaştan itibaren özellikle mezolifting yaptırmak cildinizin ışıl ışıl bir görüntüye ulaşmasını sağlar. Mezolifting, antiaging amaçlı cilde uygulanan mezoterapinin bir diğer ismidir. Cilde gençken yapılacak uygun mezoterapiler sağlıklı yaş almayı sağlayacaktır. Mezoterapi yöntemi cildi beslemek için 4mm lik enjektörlerle cilt altına vitamin ve peptidlerin verilmesini sağlar. Kişinin muayenesine göre 1 ila 3 seans planlama yapılabilir. Ayrıca mezoterapi yöntemi sadece yüz bölgesine değil aynı zamanda gözaltına, gıdı bölgesine ve bacaklara uygulanabilir.”