Sözeri: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedeflerinin BB Erzurumspor'u tekrardan Süper Lig'e yükseltmek olduğunu söyledi. Sözeri ayrıca Rashad Muhammed'in disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı kaldığını ifade etti.

BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında evinde Altınordu ile karşılaşacak. Mavi-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde tesislerinde sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların hırslı olması teknik heyeti sevindirirken, kadro dışı bırakılan Rashad Muhammed çalışmaya katılmadı.

Antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Erkan Sözeri, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz belli. Erzurumspor geçen yıl Süper Lig'den şanssız şekilde düşmüş bir takım. Erzurumspor Süper Lig'e yükselirken ben final oynamıştım ve kaybetmiştim. Ama kader bizi Erzurumspor'un başına getirdi. Bize teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettik. Giresunspor'dan ayrılınca dinlenmeyi uygun görmüştüm. Ama BB Erzurumspor'dan teklif gelince kabul ettim. Hatta başka takımlardan teklif gelseydi dinlenmek istediğimi söyleyecektim. Erzurumspor'un hedefleri beni buna itti. Başka takımdan ayrılınca hemen geldi diyorlar ama olayın özünde tercih edilme var. Biz de tercih edildiğimiz için buraya geldik. İnsanlar şunu bilmeli; ben bir takımın başındayken başka takımla meslek etiğini ezerek görüşmem. Bu takım şampiyonluk yaşayacak bir takım. Tesisleriyle, yönetimiyle, taraftarıyla bunu başaracak bir takımız. Süper Lig'e çok renk katan bir takımdı bu takım. Bu camiaların sabrı az oluyor. Bizler bu sabır konusunu çok yaşıyoruz. Herkes zaman istiyor diyor ama bu bir gerçek; zamana ihtiyacımız var” dedi.

Rashad Muhammed'in disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı kaldığını belirten Sözeri, “Rashad Muhammed Adanaspor maçında çok iyi performans sergiledi. Biz kupa maçına gidince burada genel disiplinsizliklerde bulunmuş. Yardımcı antrenörüm taraftar ve takım etkilenmesin diye bana söylemedi. Ama sonrasında Bursaspor maçında oyun içi ve dışında disiplinsizlik yapmaya devam etti. Ben geldiğimden beri bu takıma kendini ait hissetmeyen buradan gidebilir dedim. Ben onla ilgilendim, ona kimsenin yapmadığını yaptım. Onunla görüşünce şunu söyledim; senin için herkesi karşıma aldım ama sen beni yanılttın demek ki herkes haklıydı sen haksızdın. Şu anda Rashad kadro dışı bırakıldı ama yarın ne olur bilemeyiz” şeklinde konuştu.

Obertan: "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Gabriel Obertan ise sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını kaydederek, "Bakıldığında mağlubiyet aldığımızda en çok üzülen biziz. Bursaspor maçından sonra tekrar aynı maç yapılsa onu yine ilk kazanmak isteyen biz olurduk. Ama bu maç geride kaldı, şimdi birlik ve beraberlik içerisinde oyuncu arkadaşlarımızla çok çalışarak önümüzdeki maçı kazanmak için uğraşacağız. Taraftarlarımız için yapabileceğimiz en önemli şey sahada maçın başından sonuna kadar mücadele vermek olacak. Bizim hedefimiz lige yükselmek ama bu bizim kaybedeceğimiz son maç değildi. Sezon sonunda kupayı kaldırdığınızda bu birkaç haftalık kayıplar unutulmuş hadise olarak kalacak” ifadelerini kullandı.

BB Erzurumspor, Altınordu maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.