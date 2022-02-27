Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 27. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabaka Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ kanattan Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Yusuf kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
40. dakikada Gökhan Alsan ceza sahası dışından sert vurdu defanstan seken top Süleyman'ın önünde kaldı, Süleyman'ın sert şutunda kaleci Akın'dan döndü. Dönen topa bu kez Hasek vurdu, savunma meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.
45+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Murat'ın ortasında arka direkte Owusu topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
47. dakikada Estrela sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Olanare'nin şutunda savunma tehlikeyi önledi.
74. dakikada MKE Ankaragücü'nden Yasin ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
BB Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş, Aykut, Orhan, Mücahit (Oltan Karakullukçu dk. 77), Emircan (Malle dk. 46), Novikovas (Süleyman Koç dk. 29), Hasek (Shala dk. 77), Eren Tozlu (Gökhan Alsan dk. 8), Estrela, Olanare
Yedekler: Göktuğ, Gökhan Kardeş, Hakan, Yusuf, Hüseyin
Teknik Direktör: Yücel İldiz
MKE Ankaragücü: Akın, Erdem, Yasin, Yusuf, Sinan, Abdullah, İshak (Alperen dk. 84), Zahid (Ariyibi dk. 79), Geraldo (Ali Kaan dk. 87 ?), Murat Uçar (Tiago Pinto dk. 84 ?), Kwabena Owusu (Cem Ekinci dk. 87 ?)
Yedekler: Bahadır, Furkan, Şahverdi, Hakan Öztürk, Atakan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Yusuf (dk. 21) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: (dk. 74) Yasin (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kwabena Owusu, Tiago Pinto (MKE Ankaragücü) , Emircan, Orhan, Mücahit, Shala (BB Erzurumspor)