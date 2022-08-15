Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Pendikspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor, kendi sahasında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada BB Erzurumspor'da Eren'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Süleyman penaltı noktasına doğru ortaladı. Pendikspor savunması topu kornere gönderdi.
28. dakikada BB Erzurumspor'da Orhan, sağ kanattan aldığı pasla rakip kalenin sağ köşesine sert vurdu, top kalecide kaldı.
46. dakikada orta sahadan pas alan Shala topu rakip kalenin sağ köşesine gönderdi. Kaleci Burak son anda topu kornere çıkarttı.
50. dakikada Eren Tozlu'nun sağ kanattan attığı pasla buluşan Süleyman'ın sert vurduğu top kalecide kaldı.
64. dakikada Pendikspor'da Gökcan Kaya'nın sağ kanattan açtığı ortaya Regattın kafayı vurdu top az farkla üstten auta çıktı.
68. dakika da oyuna girer girmez topla buluşan Olanare, kaleye sert vuruş gönderdi. Kalecinin müdahalesiyle top taca çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Anıl Usta
BB Erzurumspor: M. Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Süleyman, Sefa Akgün, Shala (Özgür Sert dk. 84 ?), Eren Tozlu, Kenro Rosheuvel (Olanare dk. 68), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orhan Ovacıklı
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Eyüp, Hüseyin, Yakup Kırtay, Alperen Karaca, Güney Yılmaz, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Kappel (Görkem Bitin dk. 60), Muhammed Akarslan (Enes Keskin dk. 67), Karoly Regattin, Khaly Thiam, Nemanja Nikolics (Ali Han Tunçer dk. 60), Gökcan Kaya (Andras Ugrai dk. 77), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 77)
Yedekler: Emre Aydın, Berkay
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı kart: Murat Akça (Pendikspor)