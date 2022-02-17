Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 25. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar:
9. dakikada Hasek'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Olanere'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
16. dakikada ceza sahası dışından Mücahit'in şutu kaleciden döndü. Tekrar topla buluşan Mücahit'in ortasına iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
30. dakikada Estrela'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Olanere'nin sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.
59. dakikada Mücahit'in soldan ortasında müsait pozisyondaki Novikovas'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.
78. dakikada sol taraftan Bülent'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Dibba'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
82. dakikada sağ taraftan Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Oltan'ın vuruşu filelerle buluştu. 1-0
87. dakikada ceza sahasına giren Oğulcan'ın şutunda kaleciden seken topu Cenk Ahmet tamamladı. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Mert Bulut
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Aykut, Mustafa Akbaş, Mücahit, Estrela, Hasek (Gökhan Alsan dk. 61), Novikovas (Süleyman dk. 88 ?), Eren (Shala dk. 88 ?), Emircan (Malle dk. 77), Olanare (Oltan dk. 61)
Yedekler: Göktuğ, Oğuzhan, Gökhan Kardeş, Eyüp, Yakup
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Eyüpspor: Çağlar, Popov, Bülent, Yalçın, Mezague, Badji (Mete dk. 85 ?), Bekir (Mikail dk. 81 ?), Ahmed (Timur dk. 67), Dibba (Cenk Ahmet dk. 81), Sekidika (Umut Bulut dk. 67), Oğulcan
Yedekler: Kubilay, Buatu, Enes
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Oltan (dk. 82) (BB Erzurumspor), Cenk Ahmet (dk. 87) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Timur (Eyüpspor), Mustafa, Mücahit (BB Erzurumspor)