Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Menemenspor: 1

Ligde 20. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Menemenspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda puan kaybı yaşadı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olanare sağ çaprazdan ceza alanına girdi, boş durumda olan Emircan'a pas atmak yerine dar açıdan kaleye vurdu kaleci Batuhan topu kornere çeldi.

14. dakikada Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Alican kafayı vurdu. Kaleci Batuhan'dan dönen topa Olanare'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada BB Erzurumspor'da Emircan ceza sahası içerisinde Enes'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem Eren Özyemişçioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emircan topu filelere gönderdi. 1-0

45. dakikada Alican'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

45+4. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Toni Gomes'in sert şutunu kaleci Szumski kornere çeldi.

64. dakikada orta alanda Gökhan Alsan'dan kazandığı topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Emir'in şutunda kaleci Szumski topu çıkardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Ahmet Sagat gelişine yaptuğu vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

85. dakikada Gökhan Alsan'ın sol çaprazdan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Olanare'nin şutunu kaleci Batuhan kornere çeldi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Oğuz Terzi, Kemal Mavi

BB Erzurumspor: Szumski, Aykut Demir ( Gökhan Kardeş dk. 46 ?) (Gökhan Alsan dk. 50), Mustafa Yumlu, Orhan, Mücahit, Emircan, Süleyman ( Rosheuvel dk. 33), Alican ( Oltan dk. 72), Hasek, Estrela, Olanare

Yedekler: Göktüğ, Rıdvan, Eyüp, Fırat, Shala, Yusuf,

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Menemenspor : Batuhan Şen, Emre Adıgüzel, Ömer (Kerem dk. 24), Oğuzhan, Sinan, Emre Özer (Cem

dk. 38), Toni Gomes, Abdullah (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46), Enes (M. Ba dk. 38), Emir (Ahmet Aslan dk. 74), Ahmet Sagat

Yedekler: Murat, İlyas, Berkan, Muhammet, Barwuah

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Emircan (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), Ahmet Sagat (dk. 64) (Menemenspor)

Sarı kart: Olanare (BB Erzurumspor), Toni Gomes, Cem, Emre (Menemenspor)