Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)

Spor Toto 1.
Lig'in 29. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan Dakikalar
9.dakikada sol taraftan Mücahit'in ortasında iyi yükselen Olanare'nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
19. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Osman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-1
28. dakikada Orhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren'in şutu kalecide kaldı.
43. dakikada Yasin'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerken Mustafa Akbaş'ın eline top çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasan, topu ağlarla buluşturdu. 0-2
77. dakikada Eren'in pasında topla buluşan Hüseyin'in sert şutu kalecide kaldı.
82. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Eren'in pasında topla buluşan Süleyman'ın sert şutu ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Serdar Diyadin, Ali Akkor
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan(dk.62 Süleyman), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit, Estrela(dk.83 Alican ?), Gökhan Alsan(dk.62 Emircan), Hasek, Eren, Malle(dk.46 Gökhan Kardeş), Olanare( dk.62 Hüseyin)
Yedekler: Göktuğ, Oğuzhan, Ufuk, Shala, Eyüp,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Samsunspor: Nurullah, Ali Ülgen, Sheldon, Osman, Soner, Berk, Hasan(dk.90+2 Ensar ?), Yasin(dk.83 Kaymba ?), Tallo(dk.68 Yunus), Fofana( dk.46 Melih, (dk.90+2 Burak ?), Tomane
Yedekler: Aykut, Hüseyin, Tolcay, Muhammet Ali, Erald
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Osman (dk. 19), Hasan (dk. 45) (Samsunspor), Süleyman (dk. 82) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Olanare, Mustafa Yumlu, Estrela, Emircan (BB Erzurumspor), Soner, Osman, Nurullah ( Samsunspor)