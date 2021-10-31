Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında, BB Erzurumspor evinde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Olanare'nin pasında Eren, önünden geçen topa dokunamayınca geriden gelen Malle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında Eren'in ceza yayı üzerinden sert şutu filelerle buluştu. 2-0
67. dakikada sağ taraftan Abdulkadir'in ortasına arka direkte iyi yükselen İbrahim'in kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemal Alpay
BB Erzurumspor: Szumski, Süleyman, Aykut, Mustafa Yumlu, Mücahit, Gökhan Alsan(Özgür dk. 90 ?), Hasek, Novikovas (Gökhan Kardeş dk. 90 ?), Eren(Oltan dk. 79), Malle (Emircan dk. 78) , Olanare (Estrela dk. 65)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa Akbaş, Eyüp
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Balıkesirspor: Atilla, Bezjak, Sedat, Batuhan, Doğa, Kore (Cemal dk. 71), Nwankwo (Alperen dk. 85 ?), Otoo (Hüseyin dk. 52), Kethevoama (Erdem dk. 52), İbrahim, Abdulkadir
Yedekler: Yiğithan, Emirhan Çakır, Güney Keleş
Teknik Direktör: İsmet Kamak
Goller: Malle (dk. 23), Eren (dk. 41) ( BB Erzurumspor), İbrahim (dk. 67) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Eren (BB Erzurumspor) Abdulkadir, Nwankwo (Balıkesirspor)