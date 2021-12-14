Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabakadan ev sahibi ekip 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Arda'nın uzun mesafeli pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın vuruşu Göktuğ'da kaldı.
23. dakikada sağ taraftan Barış'ın ortasında topla buluşan Lima'nın sert şutu üstten dışarı çıktı.
24. dakikada sol taraftan Barış'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Musa'nın plase vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada sağ taraftan Novikovas'ın arka direğe ortasında Emircan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
50. dakikada Hasek'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın sert şutunu kaleci dışarı çeldi.
64. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emircan'ın sert vuruşu ağlara gitti. 1-0
70. dakikada Süleyman'ın pasıyla ceza sahasına giren Olanare düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Oğuz Kağan Çalışır
BB Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu (Gökhan Kardeş dk. 62), Mustafa Akbaş (Aykut dk. 46), Ufuk, Estrela, Hasek, Novikovas (Alican dk. 85 ?), Shala (Süleyman dk. 46), Emircan, Olanare (Ahmet dk. 73)
Yedekler: Szumski, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Yusuf
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Gökhan Gül, Kerem Can, Dmytro (Sallalich dk. 79), Tshibola, Aksel (Lualua dk. 69), Barış (Metehan dk. 79), Musa (Eleke dk. 69), Lima
Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Belyaev, Gökhan Altıparmak, Muhammed
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Emircan (dk. 64), Olanare (dk. 70) (BB Erzurumspor)
Sarı kart: Barış (Gençlerbirliği)