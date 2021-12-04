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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 15. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 3-1'lik skorla galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar


4. dakikada Olanare'nin sol taraftan kullandığı uzun mesafeli taç atışında arka direkte topla buluşan Novikovas'ın yarım volesi kalecide kaldı.


10. dakikada Szumski'nin uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Ethemi'nin bekletmeden sol çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 0-1


30. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Novikovas'ın sağ çaprazdan şutunu kaleci güçlükle çıkardı.


36. dakikada sol taraftan Mücahit'in pasıyla ceza sahasına giren Malle'nin ceza sahasının sol çaprazından sert şutu filelere gitti 1-1


40. dakikada sol taraftan Olanare'nin uzun mesafeli taç atışında Mustafa Yumlu bekletmeden arka direkteki Eren'e havalandırdı. Eren düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1


66. dakikada Hasek'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın yay üzerinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.


67. dakikada sol taraftan rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Mücahit müsait pozisyondaki Hasek'e çevirdi. Hasek düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-1


78. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Ethemi'nin sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Mehmet Şengül


BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu (Mustafa Akbaş dk. 75), Aykut, Mücahit, Gökhan Alsan, Hasek, Novikovas, Eren (Oltan dk.75), Malle (Süleyman dk.90 ?), Olanare (Estrela dk. 64)


Yedekler: Göktuğ, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Ahmet, Özgür


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan Berber (Berkay dk. 80 ?), Mehmet, Okan, Ali, Melih, Cajic (Mertan Caner dk. 53), Muammer (Jetmir dk. 85 ?), Eslem (Ferhat dk. 80 ?), Ethemi, İbrahim


Yedekler: Marin, Emir Kaan, Yusuf Ali, Ologo


Teknik Direktör: Hüseyin Dalgıç


Goller: Ethemi (dk. 10) ( İstanbulspor), Malle (dk. 36), Eren (dk. 40), Hasek (dk. 67) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Ethemi (İstanbulspor), Aykut, Eren, Szumski (BB Erzurumspor)

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