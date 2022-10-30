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Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Erzurumspor'da sağ kanattan ilerleyen Olanare'nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.


33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in vuruşunda kaleci kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.


53. dakikada sağ kanattan Shala'nın ortasında ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


90+5. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mete Kaan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ali Can Alp,, Mehmet Akıncık


Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan Ovacıklı (Celal dk. 90+4 ?), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan, Shala (Sefa Akgün dk. 87 ?), Hasek, Estrela, Rosheuvel (Hasan Batuhan dk. 74), Eren Tozlu, Olanare (Özgür Sert dk. 90+4 ?)


Yedekler: Rıdvan, Bergdich, Fırat Şaşi, Eyüp Oskan, Hüseyin, Alperen


Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer


Eyüpspor.: Harun, Alpaslan, Murat Uçar, Ömer Bayram, Fethi Özer, Sinan, Taşkın, Ahmed (Mete Kaan dk. 89), Cenk Ahmet (Sekidika dk. 58), Eze (Dibba dk. 71), Babel


Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan, Bekir Yılmaz, Badji


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Mete Kaan Demir (dk. 90+5) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

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