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Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 0 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Erzurumspor'da kaleci Göktuğ'un ceza sahası içinde rakip oyuncu Yasin Öztekin'e yaptığı hareket sonucu penaltı kazanan Göztepe şansı değerlendiremedi. Yasin'in penaltı vuruşu az farkla auta gitti.


10. dakikada Erzurumspor'da sağ kanattan rakip ceza sahası içine gönderilen topu karşılayan Eren Tozlu'nun rakip kalenin sağ köşesine vurduğu top, az farkla dışarıya çıktı.


40. dakikada Olanare'nin sağ kanattan açtığı ortayı karşılayan Shala, topu sol kanattan rakip kaleye gönderdi. Üstten gelen topu kaleci Arda kornere çeldi.


44. dakikada Göztepe'de Kvasina'nın sağdan attığı pası karşılayan Yasin Öztekin ceza sahası içinde kaleci Göktuğ'la karşı karşıya kaldı. Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


45+5'de rakip ceza sahası içinde oluşan karambolde Erzurumspor FK penaltı kazandı. Penaltı atışını yapan Olanare'nin vuruşunu kaleci Arda kornere çeldi.


79. dakikada Eren Tozlu'nun rakip ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe


Erzurumspor FK: Göktüğ, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Orhan Ovacıklı, Sefa (Alican dk. 22 (Batuhan dk. 75), Shala, Estrela, Yakup (Ufuk dk. 62), Olanare, Eren Tozlu


Yedekler: Rıdvan, Muhammet Karahan, Celal, Bergdich, Fırat, Özgür Sert, Yakup


Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer


Göztepe: Arda, Emir, Lukas, Yunus Emre, Osman (Mıhojevic dk. 75), Mamah (Mıchee Nzomba dk. 84 ?), Kvasına, Yalçın, Altınç, Tuğbey, Yasin Öztekin (Isaac dk. 75)


Yedekler: Berkin, İzzet Furkan, Uğur Kaan, Efe Can, Berkay, Ali Akman


Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu


Gol: Yasin Öztekin (dk. 44) (Göztepe)


Sarı kartlar: Göktuğ, Estrela (Erzurumspor FK), Atınç, Emir (Göztepe)

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