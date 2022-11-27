Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1.
Ligin 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Caner Hüseyin Bağ, sol çaprazdan sert şutunda kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.
32. dakikada orta sahadan rakip ceza sahasına sokulan Estrela'nın pasında ceza sahası içinde Rosheuvel'in şutu üstten auta gitti.
47. dakikada sağ kanattan Shala'nın ortasında arka direkte Eren kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
63. dakikada Bandırmaspor'da Atabey'in pasını karşılayan Kerim Avcı kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Kerim Avcı topu filelerle buluşturdu. 1-1
74. dakikada Rosheuvel'in sol kanattan topuk pasında topla buluşan Cengizhan'ın şutu kalecide kaldı.
87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kerim Avcı'nın sol çaprazdan şutu ağlara gitti. 1-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut
Erzurumspor FK: Göktüğ, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Orhan Ovacıklı, Batuhan (Furkan dk. 60), Shala (Sefa Akgün dk. 70), Rosheuvel (Celal Hanalp dk. 85 ?), Estrela, Olanare, Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan, Ufuk, Bergdich, Eyüp, Yakup, Özgür Sert, Alican
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kuruçuk, Koutroumpis, Okan Alkan (Alpay Koldaş dk. 38), Caner Cavlun, Mulumba (Dembele dk. 64), Sedat Şahintürk (Camara dk. 90 ?), Mehmet Özcan, Atabey Çiçek (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 65), Kerim Avcı (Manos dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ
Yedekler: Hüseyin Koç, Batuhan Adıgüzel, Emir Şenocak, Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Eren Tozlu (dk. 47) (Erzurumspor FK), Kerim Avcı (dk. 63 ve 87) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Atabey, Alpay Koldaş, Sedat Şahintürk, Caner Hüseyin Bağ, Dembele (Bandırmaspor), Olanare, Furkan (Erzurumspor FK)