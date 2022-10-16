Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Bodrumspor A.Ş.: 2

Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK sahasında Bodrumspor A.Ş.'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakika da Bodrumspor'da Cenk Şen aldığı pasla rakiplerini geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Cenk Şen topu ağlara gönderdi. Ancak Bodrumsporlu oyuncu Samet Yalçın'ın rakip kaleciye yaptığı faul sonrası hakem VAR'a giderek golü iptal etti.

29. dakikada Bodrumspor'da Süleyman Güneş rakip ceza sahası içerisinde sağdan aldığı pası kaleye gönderdi ancak top kalecinin dokunuşuyla üstten kornere gitti.

37. dakikada Bodrumspor'da Kenan Özer rakip ceza sahasında pası Samet Yalçın'a gönderdi. Samet rakiplerini geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Bodrumspor'da Kenan Özer rakip ceza sahasının önünde Jahovic'in bıraktığı topa vurdu, top ağlarla buluştu. 0-2

65. dakika da Erzurumspor'da Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan açtığı ortayı karşılayan Eren Tozlu'nun topu kaleye gönderme girişimi başarısız oldu ve top kalecide kaldı.

67. dakikada Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in ceza sahası içinde açtığı ortayı karşılayan Samet Yalçın topu kaleye vurdu. Top az farkla auta gitti.

81. dakikada Erzurumspor'da sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın attığı ortayı kafasıyla aşıran Eren Tozlu topu Mustafa Akbaş'a gönderdi. Kale önünde açıklık bulan Mustafa Akbaş topu ağlara gönderdi. 1-2

90+6. dakikada Mustafa Akbaş'ın sol kanattan açtığı ortayı karşılayan Shala'nın şutunda top az fakla auta gitti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan

Erzurumspor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Cengizhan dk. 57), Süleyman (Rosheuvel dk. 69), Sefa (Muhammed Furkan dk. 46), Hasek (Alican dk. 79), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Estrela (Shala dk. 46), Eren Tozlu, Olanare

Yedekler: Rıdvan, Hasan, Fırat, Yakup, Celal

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Bodrumspor A.Ş.: Sousa, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet (Yekta dk. 80), Süleyman Güneş (Erdem dk. 73), Üzeyir, Ali Aytemur, Cenk Şen, Recep Aydın (Koray dk. 87 ?) Kenan (Bahadır Erol dk. 80), Jahovic (Celal Dumanlı dk. 73)

Yedekler: Bahri Can, Omar, Apti Mert, Musah Mohammed,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Samet Yalçın (dk. 37), Kenan Özer (dk. 45+1) (Bodrumspor A.Ş.), Mustafa Akbaş (dk. 81) Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Samet Yalçın, Ali Aytemur, Celal Dumanlı, Yekta, Sousa (Bodrumspor A.Ş.), Mustafa Yumlu, Olanare (Erzurumspor FK)