Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Tuzlaspor: 2

Lig'in 23. haftasında, Erzurumspor FK kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Muhammed'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Mata kaleci Göktuğ'un üzerinden topu ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada Bilal'ın ara pasıyla kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kalan James Adeniyi topu ağlara gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Celal'in ortasında ön direkte topla buluşan Mustafa Yumlu, dönerek sert vurdu top ağlara gitti. Ancak müsabakanın hakemi Fatih Tokail köşe vuruşu kullanılmadan önce oyuncuları uyarmak için düdüğünü çaldığını belirterek golü geçersiz saydı. Korner atışı yeniden kullanıldı.

45+3. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Orhan Ovacıklı'nın ortasında topa iyi yükselen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

75. dakikada Muhammed Demirci'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Abdoulaye Yahaya, kaleci Göktuğ'u geçti ve vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada Bilal ceza sahası iç sol çaprazında kaleci Göktuğ'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret ederek kaleci Göktuğ'a sarı kart gösterdi. Var incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle penaltı ve sarı kart iptal edildi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Buğra Can Semercioğlu

Erzurumspor FK: Göktuğ, Mustafa Akbaş, Ufuk (Rosheuvel dk. 67), Bergdich, Mustafa Yumlu (Fırat dk. 68), Orhan Ovacıklı, Batuhan (Alican dk. 67) , Shala (Güney dk. 82), Estrela, Eren Tozlu, Celal (Muhammed Furkan dk. 46)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Eyüp, Sefa, Özgür, Yakup

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Tuzlaspor: Kurtuluş, Gökhan, Muhammed Bayır, Rotman, Mehmet, James Adeniyi (Ozan dk. 79), Erol Can, Giannelli Imbula (Mehmet dk. 90), Nzuzi Mata (Abdoulaye Yahaya dk. 55), Bilal (Kone dk. 90, Bünyamin (Muhammed Demirci dk. 55)

Yedekler: Philipp Angeler, İsmail, Erdinç, Emirhan, Halef

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Gol: Mata (dk.10), James Adeniyi (dk.15) (Tuzlaspor) , Eren Tozlu (dk.45+3) Erzurumspor

Sarı kart: Mehmet, Erol Can, Ozan (Tuzlaspor)