Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Ligin 18. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sol kanatta topla buluşan Emircan, topu kaleye gönderdi. Yerden seken topu kaleci Göktüğ kornere çeldi.
19. dakikada Cengizhan'ın ceza sahası sol çaprazından rakip kalenin sağ köşesine vurduğu top, az farkla dışarıya çıktı.
32. dakikada sol kanattan topu süren Ahmet İlhan'ın rakip ceza sahasında açtığı ortaya Şeref Özcan uzanarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
35. dakikada Altınordu'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruştan gelen ortayı karşılayan Rıdvan topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolün ardından Mustafa Akbaş'tan seken topu alan Furkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada rakip ceza sahası içinde Olanare'nin kafayla indirdiği topa Eren Tozlu röveşatayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Erzurumspor FK: Göktüğ, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Orhan Ovacıklı (Ufuk dk. 90+4 ?), Süleyman Koç (Hasek dk. 65), Shala (Alican dk. 65), Furkan, Estrela, Olanare (Celal dk. 85 ?), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan, Sefa, Bergdich, Fırat, Özgür Sert, Yakup
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Altınordu: Ali Emre, Volkan, Kubilay (Sami dk. 77), Metehan (Hasan Hüseyin dk. 77), Ali, Emircan, Rıdvan Koçak, Erdi, Rahmi, Şeref Özcan (Muzaffer dk. 85 ?), Ahmet İlhan
Yedekler: Serhat, Mert, Furkan Metin, Abdullah, Yusuf Can, Furkan Yöntem
Teknik Direktör: Cüneyt Yis
Goller: Şeref Özcan (dk. 32) (Altınordu), Furkan (dk. 44), Eren Tozlu (dk. 72) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Cengizhan (Erzurumspor FK), Rıdvan Koçak, Şeref Özcan (Altınordu)