İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar: (İlk yarı)


3. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde ki Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin yarım volesi az farkla üstten auta gitti.


43. dakikada B.B. Erzurumspor'un gelişen kontratağında sağ kanattan Emrah'ın ceza sahasına ortasında İbrahim'in sert vuruşu üstten auta çıktı.


45. dakikada sağ kanattan gelişen Auremir'in ortasında arka direkte Özer'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nariç, Mustafa Savranlar


BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Lokman, Leo, Auremir, Tshabalala, Özer, Emrah, Scuk, İbrahim, Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Osman, Erhan, Kone


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Angelo, Cissokho, Mevlüt, Yekta, Chico, Zeki, Maicon, Doukara


Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo, Doğukan, Serdar, Harun, Abdelaziz, Drole


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sarı kart: Emrah (BB Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.