Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
3. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde ki Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin yarım volesi az farkla üstten auta gitti.
43. dakikada B.B. Erzurumspor'un gelişen kontratağında sağ kanattan Emrah'ın ceza sahasına ortasında İbrahim'in sert vuruşu üstten auta çıktı.
45. dakikada sağ kanattan gelişen Auremir'in ortasında arka direkte Özer'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nariç, Mustafa Savranlar
BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Lokman, Leo, Auremir, Tshabalala, Özer, Emrah, Scuk, İbrahim, Sunu
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Osman, Erhan, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Angelo, Cissokho, Mevlüt, Yekta, Chico, Zeki, Maicon, Doukara
Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo, Doğukan, Serdar, Harun, Abdelaziz, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kart: Emrah (BB Erzurumspor)