Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan çok sert bir şut çekti ancak kaleci Serkan bu pozisyonda gole izin vermedi.
4. dakikada Erzurumspor çok hızlı çıktı. Topla buluşan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak topu az farkla üstten auta gönderdi.
45. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali'nin pasına hareketlenen Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jahovic'in yerden sert şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.
45+2. dakikada Emrah'ın pas hatasında topla buluşan Traore ceza sahası içerisindeki Ömer Ali'yi gördü. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Egemen, Lokman, Auremir, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrahxx, Özer, Sunu
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Tolga, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Rashad Muhammed, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Atiker Konyaspor: Serkan, Volkan, Ali, Ömer, Jevtovic, Traore, Fofana, Zuta, Opanesenko, Filipovic, Jahovic
Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Daci, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Ömer Ali (dk. 45+2) (Atiker Konyaspor)
Sarı Kart: Jevtovic (Atiker Konyaspor)