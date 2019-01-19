Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan çok sert bir şut çekti ancak kaleci Serkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

4. dakikada Erzurumspor çok hızlı çıktı. Topla buluşan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak topu az farkla üstten auta gönderdi.

45. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Ömer Ali'nin pasına hareketlenen Jahovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jahovic'in yerden sert şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Emrah'ın pas hatasında topla buluşan Traore ceza sahası içerisindeki Ömer Ali'yi gördü. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Egemen, Lokman, Auremir, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrahxx, Özer, Sunu

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Tolga, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Rashad Muhammed, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Atiker Konyaspor: Serkan, Volkan, Ali, Ömer, Jevtovic, Traore, Fofana, Zuta, Opanesenko, Filipovic, Jahovic

Yedekler: Ertuğrul, Diagne, Jonsson, Yatabare, Milosevic, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Daci, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Ömer Ali (dk. 45+2) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kart: Jevtovic (Atiker Konyaspor)