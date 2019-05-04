Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahasının hemen dışından Aytaç'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Shehu'nun şutu yandan dışarı çıktı.
15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışından Saivet sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
24. dakikada hızlı gelişen atakta Umut'un ortasında ceza sahası içinde Yusuf'un kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunda top üstten auta gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Emrah, İbrahim, Kone, Taylan, Sunu, Eduok
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Lokman, Tshabalala, Sefa, Scuk, Munsy, Samed, Rashad Muhammed, Opseth
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Yusuf, Saivet, Latavlevici, Sakho
Yedekler: Muhammed, Vergini, Onur, Burak, Lima, Furkan, Muhammed Emin, Jani, Kubilay, Umut Nayir
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Sarı kart: Kanstrup (BB Erzurumspor )