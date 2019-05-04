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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahasının hemen dışından Aytaç'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Shehu'nun şutu yandan dışarı çıktı.


15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışından Saivet sert vurdu top üstten dışarı çıktı.


24. dakikada hızlı gelişen atakta Umut'un ortasında ceza sahası içinde Yusuf'un kafa vuruşu yandan dışarı gitti.


33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunda top üstten auta gitti.




Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Emrah, İbrahim, Kone, Taylan, Sunu, Eduok


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Lokman, Tshabalala, Sefa, Scuk, Munsy, Samed, Rashad Muhammed, Opseth


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Yusuf, Saivet, Latavlevici, Sakho


Yedekler: Muhammed, Vergini, Onur, Burak, Lima, Furkan, Muhammed Emin, Jani, Kubilay, Umut Nayir


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Sarı kart: Kanstrup (BB Erzurumspor )

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