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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor : 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı.


24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti.


40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.


41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu


B.B. Erzurumspor: Sehic, Tolga (Serkan dk. 25), Egemen, Leo, Kanstrup, İbrahim, Scuk, Taylan, Rashad Muhammed, Eduok, Opseth


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Obertan, Emrah, Tshabalala, Sefa, Kone, Sunu, Munsy


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Petrucci, Aminu, Boldrin, Aatif, Vedat Muriç


Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet, Orhan, Abdullah, Mustafa, Çınar, Musa, Nakoulma, Samudio


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kart: Egemen (BB Erzurumspor)

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