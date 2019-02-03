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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada gelişen atakta Opseth müsait durumdaki Obertan'ı gördü. Topla ilerleyen Obertan'ın sağ çaprazdan vuruşunda Çaykur Rizespor defansı topu kornere çeldi.


76. dakikada Aminu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu


B.B. Erzurumspor: Sehic, Tolga (Serkan dk. 25), Kanstrup, Egemen, Leo, İbrahim (Emrah dk.79 ?), Scuk, Taylan, Rashad Muhammed (Obertan dk.64), Eduok, Opseth


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Kone, Sunu, Munsy


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Melnjak, Petrucci (Abdullah dk.53 ), Awaziem, Aminu (Orhan dk. 85 ?), Boldrin, Chahechouhe (Nakoulma dk. 63), Muriqi


Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet, Mustafa, Çınar, Musa, Samudio


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Boldrin (dk.76) ( Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Egemen (BB Erzurumspor ), Gökhan (Çaykur Rizaspor )

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