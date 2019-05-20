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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah ortaladı arka direkte Leo müsait pozisyonda topu ıskaladı.


14. dakikada hızlı gelişen atakta Taylan yaklaşık 30 metreden sert vurdu top üstten dışarı çıktı.


17. dakikada sol taraftan Emrah ortaladı Sunu'dan önce son anda Isla topu dışarı attı.


23. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Eduok kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Harun topu güçlükle dışarı çeldi.


33. dakikada sol taraftan Dirar ortaladı müsait pozisyondaki Soldada iyi vurdu kaleci Sehic topu çizgiden çıkardı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Lokman, Taylan, Emrah, İbrahim, Sunu, Eduok


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan Kurtuluş, Tshabalala, Sefa, Scuk, Kone, Munsy, Samed Ali, Opseth


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Serdar, Skrtel, Dirar, Tolgay, Jailson, Zajc, Valbuena ? (Moses dk. 25), Soldado


Yedekler: Berke, İsmail, Neustadter, Sadık, Alper, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan, Ayew


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: İbrahim, Hakan (BB Erzurumspor), Valbuena, Tolgay (Fenerbahçe )

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