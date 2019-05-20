Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah ortaladı arka direkte Leo müsait pozisyonda topu ıskaladı.
14. dakikada hızlı gelişen atakta Taylan yaklaşık 30 metreden sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
17. dakikada sol taraftan Emrah ortaladı Sunu'dan önce son anda Isla topu dışarı attı.
23. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Eduok kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Harun topu güçlükle dışarı çeldi.
33. dakikada sol taraftan Dirar ortaladı müsait pozisyondaki Soldada iyi vurdu kaleci Sehic topu çizgiden çıkardı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Lokman, Taylan, Emrah, İbrahim, Sunu, Eduok
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan Kurtuluş, Tshabalala, Sefa, Scuk, Kone, Munsy, Samed Ali, Opseth
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Serdar, Skrtel, Dirar, Tolgay, Jailson, Zajc, Valbuena ? (Moses dk. 25), Soldado
Yedekler: Berke, İsmail, Neustadter, Sadık, Alper, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan, Ayew
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: İbrahim, Hakan (BB Erzurumspor), Valbuena, Tolgay (Fenerbahçe )