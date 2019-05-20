Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol taraftan Moses ortaladı arka direkte Dirar gelişine sert vurdu top yandan dışarı gitti.
54. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Soldado kaleci Sehic ile çarpıştı. Mücadelenin hakemi VAR kontrolünden sonra penaltıya hükmetti.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen Moses topu ağlarla buluşturdu. 0-1
73. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah iyi vurdu top üst direğe vurarak dışarı çıktı.
76. dakikada Hakan yaklaşık 35 metreden sert vurdu, kaleci Harun güçlükle topu dışarı çeldi.
87. dakikada sol taraftan Tolga ortaladı arka direkte Lokman müsait pozisyonda iyi vuramadı.
88. dakikada sağ kanattan Leo'nun ortasına Lokman topukla vurdu top üstten dışarı çıktı.
90. dakikada sağ taraftan Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda Leo müsait pozisyonda iyi vuramayınca top üstten dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan,
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Lokman, Taylan, Emrah, İbrahim (Tshabalala dk. 65), Sunu, Eduok (Opsth dk. 65)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan Kurtuluş Sefa, Scuk, Kone, Munsy, Samed Ali
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Serdar, Skrtel, Dirar, Tolgay, Jailson, Zajc (Mehmet Ekici dk. 80 ?), Valbuena (Moses dk. 25), Soldado (Ayew dk. 70)
Yedekler: Berke, İsmail, Neustadter, Sadık, Alper, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Moses (dk. 59 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İbrahim, Hakan, Sehic, Tolga (BB Erzurumspor), Valbuena, Tolgay, Skrtel, Serdar, Harun (Fenerbahçe)