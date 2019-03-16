Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Obertan'ın ortasında topla buluşan Kone müsait pozisyondaki Opseth'i gördü. Opseth'in etkisiz şutu kalecide kaldı.
10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kone'nin uzaktan sert şutunda top kalecide kaldı.
15. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Eduok, direkt kaleye şunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada sol kanattan ilerleyen Leo, pasını ceza sahasındaki Opseth'e verdi ancak bu oyuncu müsait pozisyonda topu ıskaladı.
38. dakikada sol kanattan Obertan'ın ortasında topla buluşan Taylan, ceza sahası dışındaki Eduok'a çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Volkan Ahmet Narinç
BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lokman, Leo, Kone, Scuk (İbrahim dk. 45 ?), Obertan, Taylan, Eduok, Opseth
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Serkan, Emrah, Tshabalala, Munsy, Samed Ali
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega
Yedekler: Arda, Ali, İbanez, Olcay, Murat Cem, Batuhan, Koray
Teknik Direktör: Ünal Karaman