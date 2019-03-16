Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ekuban'ın sert vuruşunda top direkten döndü.

50. dakikada İbrahim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan'ın etkisiz şutu kalecide kaldı.

52. dakikada Eduok'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan, sert ve düzgün vurdu ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada hızlı gelişen kontratakta Rodallega'nın ara pasında ceza sahası içinde hareketlenen Nwakaeme, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1

71. dakikada Rodallega'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'nın şutunu kaleci son anda çıkardı.

85. dakikada ceza sahası dışından Rodellega sert vurdu, kaleciden seken topu Nwakaeme ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Volkan Ahmet Narinç

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lokman, Leo, Kone (Munsy dk. 76), Scuk (İbrahim dk. 45), Obertan, Taylan, Eduok, Opseth (Emrah dk. 65)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Serkan, Tshabalala, Samed Ali

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa (Ibanez dk.90 ?), Ekuban, Amiri (Olcay dk. 61), Nwakaeme, Rodallega (Murat Cem dk. 90 +4 ?)

Yedekler: Arda, Ali, Batuhan, Koray

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Nwakaeme (dk. 64) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Amiri, Abdülkadir, Rodallega (Trabzonspor), Lokman, İbrahim (BB Erzurumspor)