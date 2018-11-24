Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine imza attı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sağ kanattan Leo'nın ceza sahasına ortasında altıpasta uygun durumda olan Tshabalala'nın şutu auta gitti.
62. dakikada Özer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında İbrahim'in sert şutu top üst direğe çarptı.
70. dakikada Emrah'ın sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazından Özer'in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emrah ceza sahasına ortaladı yaşanan karambolde Angelo topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
86. dakikada Kone'nin iyi pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nariç, Mustafa Savranlar
BB Erzurumspor: Sehic, Egemen, Lokman, Leo, Auremir, Tshabalala (Kone dk. 82 ?), Özer (Erhan dk. 85 ?), Emrah, Scuk, İbrahim, Sunu (Thy dk. 71)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Angelo, Cissokho, Mevlüt, Yekta (Serdar dk. 81 ?), Chico, Zeki (Abdelaziz dk. 81 ?), Maicon, Doukara (Doğukan dk. 69)
Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo, Harun, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Angelo (dk. 76 k.k.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Emrah, Erhan, Egemen (BB Erzurumspor)