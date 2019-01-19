İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Müsabaka Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)


50. dakikada Egemen'in kafayla uzaklaştırdığı topu alan Traore'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


56. dakikada Ömer Ali'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafa vuruşunda kaleci Sehiç'ten dönen topu Volkan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


58. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Muhammed'in pasında topla buluşan Taylan'ın düzgün vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


65. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Scuk ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman


B.B. Erzurumspor: Sehic, Leo, Egemen (Tolga dk. 81 ?), Lokman, Auremir, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer (Rashad Muhammed dk. 46), Gilles Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Atiker Konyaspor: Serkan, Volkan, Ali, Ömer, Jevtovic, Traore (Milosevic dk. 72), Fofana (Diagne dk. 84 ?), Zuta, Opanesenko, Filipovic, Jahovic (Yatabare dk. 72)


Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Dacı, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Ömer Ali (dk. 45+2) Volkan (dk. 56) (Atiker Konyaspor), Taylan (dk. 58) (B.B. Erzurumspor)


Sarı kartlar: Jevtovic, Fofana, Ömer, Traore (Atiker Konyaspor) Rashad Muhammed, İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.