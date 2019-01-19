Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Atiker Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Müsabaka Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)
50. dakikada Egemen'in kafayla uzaklaştırdığı topu alan Traore'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
56. dakikada Ömer Ali'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafa vuruşunda kaleci Sehiç'ten dönen topu Volkan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
58. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Muhammed'in pasında topla buluşan Taylan'ın düzgün vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
65. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Scuk ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
B.B. Erzurumspor: Sehic, Leo, Egemen (Tolga dk. 81 ?), Lokman, Auremir, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer (Rashad Muhammed dk. 46), Gilles Sunu
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Munsy, Kanstrup, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Atiker Konyaspor: Serkan, Volkan, Ali, Ömer, Jevtovic, Traore (Milosevic dk. 72), Fofana (Diagne dk. 84 ?), Zuta, Opanesenko, Filipovic, Jahovic (Yatabare dk. 72)
Yedekler: Ertuğrul, Jonsson, Mücahit Atalay, Ahmet, Ferhat, Dacı, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ömer Ali (dk. 45+2) Volkan (dk. 56) (Atiker Konyaspor), Taylan (dk. 58) (B.B. Erzurumspor)
Sarı kartlar: Jevtovic, Fofana, Ömer, Traore (Atiker Konyaspor) Rashad Muhammed, İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)