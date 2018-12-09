Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar: ( İlk yarı)
3. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Özer'in şutu üstten dışarı çıktı.
16. dakikada sol kanattan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
25. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim'in şutu auta çıktı.
39. dakikada gelişen ani atakta Taylan ceza sahasına girmeden Sunu'yu gördü. Sunu ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Ardından hakem VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Taylan, Özer, Sunu
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Erhan, Kone, Thy, Munsy, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat, Sadık, Buğra, Pereira, Ahmed, Murat Yıldırım, Donald, Eren, Aleksic
Yedekler: Abdulsamed, Seth, Erkan, Mina, Berkan, İkbal, Mustafa, Muniru
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Scuk (dk. 43 pen.) (BB Erzurumspor )
Sarı kart: Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor )