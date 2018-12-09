İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar: ( İlk yarı)


3. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Özer'in şutu üstten dışarı çıktı.


16. dakikada sol kanattan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.


25. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim'in şutu auta çıktı.


39. dakikada gelişen ani atakta Taylan ceza sahasına girmeden Sunu'yu gördü. Sunu ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Ardından hakem VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Taylan, Özer, Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Erhan, Kone, Thy, Munsy, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat, Sadık, Buğra, Pereira, Ahmed, Murat Yıldırım, Donald, Eren, Aleksic


Yedekler: Abdulsamed, Seth, Erkan, Mina, Berkan, İkbal, Mustafa, Muniru


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Scuk (dk. 43 pen.) (BB Erzurumspor )


Sarı kart: Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor )

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.