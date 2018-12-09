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Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer müsait pozisyondaki Tshabalala'yı gördü. Tshabalala'nın aşırtma bir şut denedi fakat top üstten dışarı çıktı.


68. dakikada sol kanattan Erkan kaş'ın içeri ortaladığı topta Donald'ın düzgün bir kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


71. dakikada kullanılan köşe vuruşunda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lokman sert vurdu fakat kaleci Farnolle topu kornere çeldi.


79. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içindeki Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2


90. dakikada hızlı gelişen atakta Buğra'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


B.B. Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Taylan (Tshabalala dk. 60), Özer (Munsy dk. 81 ?), Sunu (Thy dk. 70)


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan, Erhan, Kone, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat, Sadık, Buğra, Pereira (Erkan dk. 58), Ahmed, Murat Yıldırım, Donald (Munıru dk. 84 ?), Eren, Aleksic (Mina dk. 89 ?)


Yedekler: Abdulsamed, Seth, Berkan, İkbal, Mustafa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Scuk (dk. 43 pen.) (B.B. Erzurumspor ), Donald (dk. 68), Eren (dk. 79 ve 90) (Evkur Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Aleksic, Donald, Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor )

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