Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı )
6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.
9. dakikada Scuk'un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
18. dakikada Obertan'ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera'nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0
24. dakikada Belhada'nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti.
42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
BB Erzurumspor: Sehic, Lokman, Egemen, Leo, Serkan, İbrahim, Scuk, Emrah, Obertan, Eduok, Rashad Muhammed
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Taylan, Munsy, Tshabalala, Kone, Sefa Akgün
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Galatasaray: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou,
Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Yunus, Muğdat, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Rashad Muhammed (dk. 18)(BB Erzurumspor )