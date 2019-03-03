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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou'nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda'nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1


61. dakikada Selçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


64. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


78. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


BB Erzurumspor: Sehic, Lokman, Egemen (Kone dk.85 ?), Leo, Serkan, İbrahim, Scuk, Emrah (Taylan dk. 58), Obertan, Eduok (Tshabalala dk.90 ?), Rashad Muhammed


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Munsy, Sefa Akgün


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Galatasaray: Muslera, Marcao, Semih (Linnes dk. 46), Lyundama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk (Diagne dk. 69), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou (Emre Akbaba dk. 75)


Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat,


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray)


Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray)

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