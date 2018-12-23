Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu Sehic kornere çeldi.
22. dakikada sağ kanattan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Kravets'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
28. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında kale önünde Özer'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
32. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte topu önünde bulan Sapunaru düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1 dakikada Emrah sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Hüseyin Gökçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Auremır, Lokman, Taylan, Özer, Emrah, Scuk, İbrahim, Sunu
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone, Thy, Munsy, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kayserispor: Muammer, Lopes, Kucher, Kana- Biyik, Atila, Şamil, Sapunaru, Bilal, Deniz, Chery, Kravets
Yedekler: Doğan, Vedat, Levent, Hakan, Rotman, Hasan, Mert, Gyan, Umut, Varela
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sapunaru (dk. 32) ( Kayserispor ), Taylan (dk.46) ( BB Erzurumspor )
Sarı kartlar: Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil (Kayserispor), İbrahim, Lokman (BB Erzurumspor )