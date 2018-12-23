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Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu Sehic kornere çeldi.


22. dakikada sağ kanattan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Kravets'in kafa vuruşu yandan auta gitti.


28. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında kale önünde Özer'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


32. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte topu önünde bulan Sapunaru düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


45+1 dakikada Emrah sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Hüseyin Gökçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu


BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Auremır, Lokman, Taylan, Özer, Emrah, Scuk, İbrahim, Sunu


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Erhan, Kone, Thy, Munsy, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Kayserispor: Muammer, Lopes, Kucher, Kana- Biyik, Atila, Şamil, Sapunaru, Bilal, Deniz, Chery, Kravets


Yedekler: Doğan, Vedat, Levent, Hakan, Rotman, Hasan, Mert, Gyan, Umut, Varela


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Sapunaru (dk. 32) ( Kayserispor ), Taylan (dk.46) ( BB Erzurumspor )


Sarı kartlar: Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil (Kayserispor), İbrahim, Lokman (BB Erzurumspor )

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