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Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Emrah sağ kanattan ortaladı. Kaleci Muammer'in kontrol edemediği topu son anda savunma çizgiden çıkarttı.


55. dakikada sağ taraftan Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan İbrahim'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


60. dakikada hızlı gelişen atakta Sunu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.


66. dakikada gelişen hızlı atakta Thy, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Muammer topu iki hamlede kontrol etti.


74. dakikada sol kanattan Atila arka direğe ortaladı. Bilal'in ıskaladığı top yandan auta gitti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Hüseyin Gökçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu


B.B. Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Auremir, Lokman, Taylan, Özer (Tshabalala dk. 81 ?), Emrah (Erhan dk. 78), Scuk, İbrahim, Sunu (Thy dk. 64 )


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sefa, Kone, Munsy, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Kayserispor: Muammer, Lopes (Levent dk.45), Kucher, Kana- Biyik, Atila, Şamil, Sapunaru(Gyan dk.73), Bilal, Deniz, Chery, Kravets (Varela dk. 58)


Yedekler: Doğan, Vedat, Hakan, Rotman, Hasan, Mert, Umut


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Sapunaru (dk. 32) (Kayserispor ), Taylan (dk.46) (B.B. Erzurumspor )


Sarı Kartlar: Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil, Deniz, Muammer (Kayserispor), İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)

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