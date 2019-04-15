Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Manu çalımlarla ceza sahasına girip sert vurdu kaleci Sehic topu güçlükle uzaklaştırdı.
56. dakikada Tolga'nın ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Eduok sert vurdu kaleci Lukac topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
58. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Eduok direkt kaleye vurdu kaleci tek hamlede topu uzaklaştırdı.
61. dakikada gelişen hızlı atakta bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Manu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
72. dakikada hızlı gelişen atakta sol taraftan Emrah içeri çevirdi arka direkte topla buluşan İbrahim düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
75. dakikada Emrah'ın sol taraftan yaptığı ortada Sunu düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Obertan, Taylan, Kone (İbrahim dk. 66), Sunu, Eduok (Scuk dk. 90 ?), Opseth (Emrah dk. 60)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Tshabalala, Sefa, Munsy, Samed, Rashad Muhammed
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Akhisarspor: Lukac, Cocolic, Zeki, Caner, Kadir, Rotman, Aykut (Bilal dk. 82 ?), Güray (Barbosa dk. 70), Manu, Serginho, Bokila (Cikalleshi dk. 82 ?)
Yedekler: Fatih, Vrsajevic, Musa, Eray, Onur, Hasan Ali, Regattin
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Goller: Manu (dk. 61) (Akhisarspor), İbrahim (dk. 71), Sunu (dk. 75) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Zeki, Serginho (Akhisarspor), Emrah (BB Erzurumspor)