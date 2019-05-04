Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Bursaspor ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka ev sahibi BB Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada sol taraftan Emrah'ın yaptığı ortada Taylan boş kaleye vurmadı. Topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda İbrahim ortaladı Sunu'nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
76. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Eduok sert ve düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0
83. dakikada hızlı gelişen atakta Hakan çalımlarla ceza sahasına girdi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Emrah (Scuk dk. 89 ?), İbrahim, Kone (Opseth dk. 71), Taylan (Tshabalala dk. 87 ?), Sunu, Eduok
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan, Lokman, Sefa, Munsy, Samed, Rashad Muhammed
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut (Umut Nayir dk. 83 ?), Badji, Aytaç, Yusuf, Saivet (Furkan dk. 65), Latavlevici, Sakho (Kubilay dk. 65)
Yedekler: Muhammed, Vergini, Onur, Burak, Lima, Muhammed Emin, Jani
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Eduok (dk. 76), Hakan (dk. 83) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Kanstrup, Emrah, Tolga, Yusuf (BB Erzurumspor), Saivet (Bursaspor)