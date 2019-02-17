Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 4 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Eduok'un sağ kanattan ortasına Opseth gelişine sert vurdu kaleci kurtardı.
56. dakikada sağ kanattan Kone'nin ortasında sol çaprazda topla buluşan Hakan, düzgün bir plase ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
59. dakikada sağ tarafta Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Hakan yakın mesafeden topu auta gönderdi.
60. dakikada hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan Obertan'ın kaleciden dönen topunu Eduok kafayla ağlarla buluşturdu. 3-2
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
72. dakikada İbrahim kazandığı topta ceza sahası içerisindeki Obertan'ı gördü. Obertan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2
89. dakikada ceza sahası içerisinde Kone'nin şutunu kaleci Sehic topu kornere çeldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
BB Erzurumspor: Sehic, Lokman, Egemen, Leo, Kanstrup (Serkan dk. 21), İbrahim, Scuk, Emrah, Obertan, Eduok (Sunu dk. 77), Opseth (Rashad dk.63)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Taylan, Munsy, Samed Ali, Tshabalala, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Douglas (Fatih dk. 77), Bjarsmyr, Braz, Rybalka (Özer dk. 60), Diabate (Muhammed dk. 86 ?), Hakan, Emre, Ndinga, Kone
Yedekler: Ali Şaşal, Mert, Erdoğan, Papp
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Scuk (dk. 4), Eduok (dk. 30 ve 60 ), Obertan (dk. 72) (BB Erzurumspor), Rybalka (dk. 12 ), Hakan (dk. 56) (DG Sivasspor)
Sarı Kart: Douglas, Uğur, Braz, Ndinga, Kone (DG Sivasspor), Lokman (BB Erzurumspor)