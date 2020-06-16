Sporcuların kaldığı sosyal tesiste feci yangın

Erzurum'da sporcuların kaldığı Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, tesis kısa sürede tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre saat 10.00 sıralarında Palandöken İlçesi, Çat yolu üzerinde ki Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesislerin çatısından çıkan dumanın ardından bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdüğü sırada ise binanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.