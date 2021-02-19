İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sporseverler Palandöken'de hem yarıştı hem eğlendi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Palandöken Fest” heyecan dolu etkinliklere sahne oldu.


Türkiye'nin en önemli kış turizm destinasyonu Palandöken Dağı'nın kayak sporu dışındaki farklı branşlarda da spor yapmaya imkân veren yüksek standarttaki altyapısını yerli yabancı sporculara ve turistlere tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, buz tırmanışı, dağ bisikleti ve dağ kayağı yarışları nefes kesti.


Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Gara bölgesinde şehit edilen vatandaşlarımızın anısına Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları tarafından gerçekleştirilen bayraklı zirve yürüyüşü coşkulu anlar yaşattı. Yerli ve yabancı 110 sporcunun katıldığı festival kapsamında karda bisiklet, farklı zorluk dereceleri içeren rotalarda dağ kayağı ve buz tırmanışı yarışmaları düzenlenerek başarılı sporcular ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.