Staj mağdurlarına destek çağrısı

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat'ta EYT'ye Staj mağdurlarının da eklenmesi çağrısında bulundu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Konusu Şubat ayı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesi beklenirken, uygulamadan muaf tutulan stajerler için Bir çağrıda Yeniden Refah Partisinden geldi. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Sadık Çat, Staj mağdurlarının da ayrımcılık yapılmayarak uygulamaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Çat açıklamasında, "Çalışma Bakanımız iş yeri yok diyor sözleşme yok diyor patron Yok diyor peki bu kadar üretim yapan öğrenciler nerede çalıştı? Staj mağdurlarına öğrenci diyenler okullarda hem eğitim görüp hem de çalışarak üretim ve alın teri dökerek iş hayatına atılmışlar. Yani bir işçilik var bunun gibi yıllarca fabrikalarda atölyelerde üretim yapan öğrenciler var. Staj emektir. Nereye kadar bunca Mağduru yok sayacaksınız. Sayın Çalışma Bakanı "Milletin parasını bunlara veremem" diyorsunuz. Madem öyle Bütçede size pay yok deyin açıklayın herkes bilsin. Kimse unutmamalı ki Genç yaşta emek vermiş ter dökmüş bu insanların haklarını asla yok sayamazsınız. Genel kurula bir düzenleme gelecekse Staj mağduriyeti düzenlemesi bunu sonuna kadar hak ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan EYT yasasının ardından uygulama dışı kalan 1999 öncesi staj sigortası mağdurları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok" dedi. Bakanın bu tavrını asla kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki "Stajyerlerin ve çırakların gerekirse borçlanma yoluyla paralarını vererek kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sürelerini doldurmaları açısından 18 yaş baz alınarak 8 Eylül 1999 öncesi 18 yaş altı EYT çalışmasına girecek şekilde stajyerlere bu hak verilmelidir."