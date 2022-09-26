Starlink'i gören Erzurumluların uyduya verdikleri tepkiler güldürdü

Erzurum'dan geçen Elon Musk'ın Starlink uydusunu vatandaşlar uçağa benzetti. Vatandaşların gökyüzünde süzülen ışıklı cisimle ilgili yorumları ise okuyanları güldürdü.

Türkiye'nin birçok şehrinde görülen Starlink, bu kez de Erzurum semalarında görülerek vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Havada süzülen ışıklı cisimle ilgili yorumlar yapan Erzurumlu vatandaşlar, Starlink uydusunu uçağa ve ipe benzetti. Bir grup vatandaşın gece saatlerinde kameralarına yansıyan olaylar, izleyenleri güldürdü.