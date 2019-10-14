Striort metodu ile vücuttaki çatlaklara son

Striort metodunun tıpkı kalıcı makyaj işleminde uygulandığı altın oran gibi tamamen matematiksel işlemlere dayandığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Uzun zaman yaptığım araştırmalar doğrultusunda; kadın ya da erkek olsun herkesin yaşamında yer alan ve tedavisiz olduğu düşünülen çatlaklarla ilgili Brezilya'dan ithal ettiğimiz, Türkiye distübütörü olduğumuz Dr. Bussade' nin 36 yıllık tecrübesiyle kurulan Bothanica Mineral'in Striort metodunu buldum. Türkiye' de olmayan bu ileri teknolojinin öncüsü olabilmek için Brezilya' ya giderek orta moleküler estetik uygulamasının dünyadaki öncüsüyle tanışarak ilk adımı atmış oldum. Başarısı; bağımsız laboratuvarlarda yapılan 5 bin den fazla başarılı sonuçlar ile ispatlanmış, 17 ülkeden 8 bin uzman tarafından kullanılan bir metodu herkesle tanıştırarak aslında bir nevi de beklenen talebe doğru cevap veren nokta atışı yapan bir iş kadını oldum" dedi.

Çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak, kollejenlerin uyarılmasıyla ve kişilerin metabolizmasıyla orantılı olarak 1 ile 3 seansta yüzde 80'e varan başarı oranı alınan orta moleküler bir sistem olduğunu belirten Neslim Güngen, "Bu sistem çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Bu uygulamada başarının yüzde 40'ı klinik başarısı olurken yüzde 60'lık başarı oranı ev ürünlerinin doğru şekilde kullanmaları ve alkalik beslenmeleriyle alınmaktadır" diye konuştu.

Neslim Güngen, güzellik merkezinde yaptıkları diğer işlemleri ise şöyle sıraladı:

"Ameliyatsız Bölgesel İncelme LipoNes: Vücudun tüm bölgelerindeki kalıcı yağlardan kurtulmak için ameliyatsız, tek seansta bile metabolizmik yapıya bağlı 22,5 cm incelme sağlayan Lipones.

LipoNes' in; bir ameliyat durumu söz konusu olmaması kanama, kabuklanma ağrı ve acı hissinin olmaması avantajlarının en başında gelmektedir.

Ancak her şeyden önce LipoNes uygulamasının bir kilo verme prosedürü olmadığını bilmek gerekir. İşlevi bölgesel yağlarımızı parçalamak ve vücuttan atılımını kolaylaştırmaktır.

Sihirli iğneler ile gözaltı morluklarınıza veda edin. Hepimizi cezbeden mikro kanallı bir manuel cihaz tipine seçilmiş pigmentler ile gözaltında oluşan halkaları yok denecek kadar azaltabilen, kalıcılığı 1014 yıl süresi olanpigmentasyon çalışması Sihirli İğnele

İşlem esnasında enjeksiyon, kanama, kabuklanma durumu olmadığı için görsel rahatsızlık uyandırıcı bir durum söz konusu olmuyor. İşlemden sonra kişi günlük hayatına devam edebilir. Bu konfor dolayısı ile de tercih sebebi oluyor."