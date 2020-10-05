Su üzerinde yapılan gösteride Azerbaycan ve Türk bayrağı açıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı olan Tortum gölünde gerçekleştirilen ‘Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları' Festivalinde, Azerbaycan ve Türk bayrağı açıldı. İzleyicilerin kameralarına yansıyan bayraklı gösteri güzel görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen ‘Palandöken'den Uzundere'ye 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları' Festivalinde, su üzerinde gösteri yapan bir vatandaş Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı. Kenarda gösteriyi İzlen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan bayraklı gösteri güzel görüntüler oluşturdu. Gerçekleşen festivalde bayrak açılarak Azerbaycan'a destek mesajları gönderildi.