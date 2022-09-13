Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti

Erzurum'da anaokulu, ilkokul ve ortaokul alanında yıllardır eğitim hizmeti veren Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, lise eğitimi veren yeni bir okulun açılışını yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır ülke çapında dereceler yaparak şehrin eğitim kalitesini yükselten Özel Vakıf Okulları, bu başarısını lise eğitiminde de devam ettirmek ve üniversitelere başarılı öğrenciler kazandırmak için Atatürk Üniversitesi Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde eğitim hayatına başlayan Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin açılışına; lisesin yapımına önemli derecede destek sağlayan Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve ailesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlker Şimşek, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan ile AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz'ün yanı sıra kamu kurum kuruluş temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, 1986 yılında kurulan vakfın çeşitli alanlarla şimdiye kadar birçok başarıya imza attığını belirterek; anaokulu, ilkokul ve ortaokulun ardından şimdi de lise eğitimi veren bir kurumun açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Lisenin açılması ve eğitim hayatına başlamasında büyük emekleri olan Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Karagülle, Fen ve Anadolu Lisesinin Erzurum'a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

“Üniversiteler Kapalı Duvarlar Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Sürdüren Kurumlar Değildir”

Atatürk Üniversitesinin Araştırma ve geliştirmede ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgiyi üretme, yaygınlaştırma, teknolojiye dönüştürme adına faaliyetlerinin olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm bunların yanında şehre katkısı olabilecek üniversite anlayışını, diğer üniversitelere örnek olacak biçimde, her bakımdan yaygınlaştırdıklarını söyledi.

“Üniversiteler kapalı duvarlar arasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren kurumlar değildir” diyen Rektör Çomaklı, göreve gelinen 2016 yılından bu yana üniversitenin tüm potansiyelini ve kapasitesini, toplumun her kesimine ulaştırma kararlılığı içerisinde olduklarını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı: “Bu amaç doğrultusunda Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu eğitim, bilim ve yaşam kültürü anlayışı ile önce bölgemizin sonra da ülkemizin gelişmesine destek olmayı, tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olmayı, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye'ye ve insanlığa fayda sağlamayı ilke edinmiştir. Tüm gayretlerimizin, çalışmalarımızın amacı kalkınmış, güçlü bir Türkiye'ye katkı sağlamaktır. Üniversitemiz çağdaş hedefler doğrultusunda giderek büyümektedir. Bu büyümeyle birlikte içinde yaşadığımız şehre ve topluma karşı sorumluluklarının arttığının da bilincindedir. Bugün arkamda gördüğünüz günümüzün modern mimari ve teknolojik yapısına uygun olarak tasarlanan, deneyimli eğitimci kadrosuyla güçlendirilen Fen ve Anadolu lisesi de bu sorumluluk hissinin sonucudur. Biliyoruz ki en büyük yatırım, beşerî sermayeye yapılan yatırımdır. Beşerî sermaye ise eğitim ile değerlidir. Geleceğin mimarı nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek için de yapmamız gereken; niceliği ve niteliği bir arada hedefleyecek şekilde güçlenmektir. Bu şiarla vakıf okullarımız, bugüne dek sayısız öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti sunmuştur. Yakılan bu ışık, zaman içinde büyümüş ve bugün liseleri de olan bir eğitim kompleksine dönüşmüştür. Üniversitemiz yerleşkesinde yer alan vakıf okullarında eğitim gören öğrencilerimizin lise eğitimlerini de yine üniversitemizin tecrübesiyle şekillenen liselerimizde almaları en önemli hedeflerimizden biriydi. Bu çerçevede Üniversitemizin dikkat çeken başarılarının ve vizyonunun bir simgesi olan Vakıf Liselerimizi tamamlayarak hizmete sunuyor ve bu kutlu açılışı gerçekleştirmenin sevincini, gururunu yaşıyor, paylaşıyoruz. Okullarımızın Üniversitemize ve şehrimize kazandırılmasında önemli destek ve katkıları olan Sayın Sıtkı Alp ve kıymetli eşleri Süheyla Hanımefendi bugün sevincimizi paylaşmak üzere buradalar. Eğitimden kazandığını yine eğitime harcayan Sayın Alp'ın, talep ve davetlerimizi daima nezaketle karşıladığını buradan özellikle belirtmek isterim. Son olarak bugün burada açılışını yaptığımız Atatürk Üniversitesi Vakıf Anadolu ve Fen Liselerinin Erzurum'umuza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Lisemiz; Münevverler, Kahramanlar ve Dadaşlar Diyarı Erzurum'a Hayırlı Olsun”

Kendisinin tarih boyunca Türk-İslam kültürü taşıyan Erzurum ili Şenkaya ilçesi Zümrüt köyünde doğduğunu belirten Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, memleketi Erzurum'a kazandırılan Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin yapımına destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk emri oku olan bir inancın mensupları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” düsturunu çalışmalarında en kıymetli rehber olarak gördüklerini aktaran Sıtkı Alp, şunları söyledi: “Bu eğitim tesisinin inşasında emeği geçen herkese şahsım ve Alp ailesi adına teşekkür ediyorum. Lisemizin münevverler, kahramanlar ve Dadaşlar diyarı Erzurum ilimize, ülkemize ve Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfına, yöneticilerine, öğretmenlerine, velilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çocuklarımız Bilimsel Değerler Işında Yetişecek”

“Dünyada 2 bin rakımın üzerinde yaşayan çok az memleketten birisiyiz. Çok özellikli bir il olan Erzurum'da yaşamak hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir ilde görev yapmak bizler için büyük gurur” sözleriyle konuşmasına başlayan Vali Okay Memiş, Alvarlı Efelerin, Nene Hatunların, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Kara Fatmaların memleketi olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Erzurum Kongresi döneminde 58 gün ev sahipliği yapmış olan Erzurum'un eşi bulunmaz bir coğrafya olduğunu söyledi.

Erzurum'un, Anadolu'nun en doğusundaki çok önemli bir kültür, eğitim ve medeniyet merkezi olduğuna değinen Vali Okay Memiş: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere sağladığı imkanlar çerçevesinde il ve ilçelerdeki bütün öğrencilerimizi kucaklamaya ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya büyük gayret gösteriyoruz. Biz çocuklarımızı evrensel değerlere göre yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. Çocuklarımız bilimsel değerler ışında yetişecek. Bilimin, fennin, teknolojinin ve ilmin en ince detaylarını çocuklarımıza öğretmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı Önderliğindeki Üniversitemizle Gurur Duyuyoruz”

Sadece batının materyalist felsefesiyle hareket edilmediğini, kendi değerlerini merkeze koyarak bir eğitim verildiğini aktaran Vali Memiş: “Milli ve manevi değerlere de çok önem veriyoruz. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı önderliğindeki üniversitemizle de ayrıca gurur duyuyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra dönemin Cumhuriyet yönetimi Anadolu'daki ilk üniversiteyi Erzurum'a açıyor. Dönemin yöneticilerine şehrimize bu şansı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Bugün hem Atatürk Üniversitesi hem de Erzurum Teknik Üniversitesi ile müthiş bir insan kaynağımız var. Şehrimize kazandırılan Atatürk Üniversitesi Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin yapımında emeği geçen Alp ailesine ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konukların katılımları ile Atatürk Üniversitesi Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin açılışı, edilen dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Günümüzün modern mimari yapısına uygun olarak tasarlanarak teknolojik aletlerle donatılan Fen ve Anadolu lisesini gezen misafirler, öğrencilerin en kaliteli eğitimi alabilmeleri için tüm koşulların sağlandığını söylediler.