Muhammet Sunar, ilçede seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güne esnaf ziyaretiyle başlayan Sunar, sivil inisiyatif kurumlarıyla da istişare toplantıları düzenleyerek ‘Daha güzel bir Palandöken' için çalmadık kapı bırakmıyor. Ev toplantılarında hanımlarla bir araya gelen Palandöken Başkan Adayı Sunar, bu ziyaretlerde de ilçe için hazırladığı projeleri seçmenlerine aktarıyor. AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Sunar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Palandöken ilçemizde tabiri yerindeyse adım atmadık yer, çalmadık kapı ve elini sıkmadığımız vatandaşımız kalmayacak. İlçemizde ev sohbetleri, esnaf gezisi, teşkilat toplantıları, genç kürsü sohbetleri ve projelerimizin karşılıklı müşavere edildiği danışma meclisi etkinliklerimiz sürüyor” dedi.

“AK PARTİ YEREL YÖNETİMİN KİLOMETRE TAŞIDIR”

Değerlendirmesinde AK Belediyeciliğin önemine vurgu yapan Muhammet Sunar, “AK Parti Türkiye'nin çimentosudur. 2002 yılından beri iktidarda olan AK Parti'mizin 17 yıldır oluşturduğu siyasi kimliğin en önemli özelliği Türk siyasetini normalleştiren bir karakter taşımasıdır. AK Parti ülkemizdeki yerel yönetim tarihinin kilometre taşıdır. AK Parti iktidarı dünya ekonomisindeki değişimi takip ederek, Türkiye'yi dışa açık, rekabetin yaşandığı, hukuki normların ekonomik düzene istikrarlı bir biçimde yansıdığı bir ülke haline getirdi. Çünkü sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ancak güçlü bir demokrasi, evrensel ilkelere dayalı adil bir hukuk düzeni ve rekabetçi bir üretim yapısı ile mümkündür. İşte bu nedenle AK Parti, Milletimizin Partisidir” diye konuştu.

“LİDERİMİZİN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ŞİARI BİZİM HİZMET MANİFESTOMUZDUR”

Palandöken Belediye Başkan Adayı Sunar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Gönül Belediyeciliği' şiarı bizim de ilçemizin gelişimi için oluşturduğumuz hizmet şiarımızın da temel doktrinlerini oluşturuyor. Şeffaf ve etkin belediyecilik yönetim anlayışımızın ana merkezinde yer alan ‘Gönül Belediyeciliği' ilkesini çalışmalarımızın merkezinde teşkil ederek, bütün projelerimizin ana temasını halkımızın beklenti ve talepleri üzerine kuracağız” vurgusunu yaptı.

“PALANDÖKEN ŞEHRİMİZİN VİTRİNİ OLACAK”

Muhammet Sunar, “Palandöken ilçemiz inşallah Erzurum'un vitrini olacak. Hayata geçireceğimiz kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarla güzide ilçemizin değerlerine daha güzel değerler katacağız. Güzide ilçemiz şehrimizin vitrini olacak. Güven ve istikrarın teminatı olan AK Parti'mizle birlikte vatandaşlarımızın destek ve duasıyla inşallah ilçemizi önemli yatırımların da merkezi yapacağız” şeklinde konuştu.