Sunar: ‘Erzurum Anadolu'nun kırmızı çizgisi'

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Başkan Sunar'ın Mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum'un düşman İşgalinden kurtarılışının 103'üncü yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 12 Mart ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığına vurgu yapan Başkan Sunar, “Bu kutlu günde Doğu'nun Fatihi Kazım Karabekir Paşa ve Milli mücadeleye öncülüğüyle gönüllerde ilelebet yaşayacak olan Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'yi şükranla anıyorum.” dedi

Erzurum Kutlu Başlangıçların Adresi

Cumhuriyete giden yolun Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılışıyla açıldığını ifade eden Başkan Sunar, “Erzurum, tarihinin en karanlık günlerinde Ruslar ve Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmıştı. Ermeni çeteleri köyleri basıyor, katliamlar yapıyordu. Anadolu'nun kilidi olan Erzurum'u ele geçirmek demek Anadolu'yu ele geçirmek demekti. Edebiyatçı Yazar İsmail Hâbib Sevük Erzurum'u kaleme aldığı bir yazısında, ‘Erzurum Anadolu'nun hem kilidi hem de anahtarıdır. Onu açan, Anadolu'yu almış, onu kilitleyen, Anadolu'yu korumuş olacaktır.” ifadeleriyle Erzurum'un önemine vurgu yapıyor. Dadaşlar bu bilinçle ‘Erzurum geçilmezdir' diyerek düşmana geçit vermiyor. Nihayetinde Kazım Karabekir Paşa liderliğinde şanlı ordumuz şahlanışa geçiyor, kan veriyor, can veriyor, düşmanı bu aziz topraklardan silip süpürüyor. Milli Mücadele yıllarında bir isim var ki ona da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretleri. Efe hazretleri, Yavililerden bir müfreze oluşturuyor. Önce Çat'ın düşman işgalinden kurtuluşuna katkı sağlıyor, daha sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın, Kazım Karabekir Paşa'nın komutasındaki ordumuza katılarak, bir intibaha, bir uyanışa vesile oluyor. Tarih 12 Mart 1918'i gösterdiğinde ise Erzurum kutlu bir güne uyanıyor. Ve 12 Mart 1918 yalnız Erzurum´un değil, bir ulusun yeniden şahlanışı olarak tarihe altın harflerle yazılıyor. Vatan topraklarını işgalcilerden kurtaran, şanlı bir destana imza atan ecdadımızı rahmetle, şükranla anıyorum.” diye konuştu.