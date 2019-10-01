Sunar, kahvaltıda esnaflarla buluştu

Başkan Muhammet Sunar, sabahın bereketini esnaflarla paylaştı. Belirlenen günlerde sabahları esnaflarla kahvaltı yapan Başkan Sunar, Palandöken ilçesinde bulunan 2. Marketlerdeki bir çay ocağında birlikte kahvaltı yaptığı esnafların talep ve şikayetlerini dinledi.

Esnafların sorunlarını dinleyen Başkan Sunar, esnaf ve vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını dile getirerek belediye olarak her zaman esnafların yanında olduklarını belirtti.

Sunar, ‘'Bugünkü ve diğer beraber olacağımız kahvaltı programlarımızın amacı birlik ve beraberlik içinde olmak. Palandöken ilçemizin gelişmesi için bütün dinamikleri harekete geçirerek en sağlıklı çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde ilçemiz için istişarelerde bulunuyoruz. Bütün hizmetleri hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yönlendiriyoruz. Belirlediğimiz günlerde sabahları birlikte yaptığımız kahvaltılarda, ilçemiz için yapılması gereken çalışmaları istişare etmiş oluyoruz. Sohbetlerimize konu olan olumsuzlukları yerinde inceleyerek meseleleri çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Samimi bir havada geçen kahvaltıda esnaflar, katılımlarından dolayı Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür ettiler.